Cipollini a processo: maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie, in aula a giugno

Mario Cipollini sarà processato per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti di Silvio Giusti, attuale compagno della donna. Questa è la decisione presa oggi dal gup del Tribunale di Lucca, il processo si aprirà il prossimo 28 giugno. Il Re Leone dovrà contemporaneamente affrontare un processo per lesioni nei confronti della sorella Tiziana.

I fatti contestati al Campione del Mondo 2002 risalgono al dicembre 2016 e al gennaio 2017, l’ex moglie lo aveva denunciato il 9 gennaio 2017 in seguito a un’aggressione avvenuta davanti al centro sportivo in cui lavora. L’ex ciclista compirà 52 anni tra due giorni e ora sarà atteso da un processo con il rischio di essere condannato.