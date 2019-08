Da Alaphilippe, Valverde e Bernal, i favoriti per la Clasica di San Sebastian

Una buona parte dei big del Tour de France si rincontreranno in terra spagnola, precisamente nei Paesi Baschi, in occasione della Clasica San Sebastian in programma domani sabato 3 agosto. Piovono nomi di grande rilievo per la corsa iberica che si affaccia sul Golfo di Biscaglia.

Senza fare troppi giri di parole il grande favorito è senza ombra di dubbio il vincitore uscente e recente super protagonista del Tour de France, per quattordici giorni in maglia gialla, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Il francese, sempre assetato di vittoria, sfrutterà l’attuale condizione a dir poco invidiabile per andare alla ricerca della doppietta. Attenzione poi al campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), già due volte a segno nella Clasica, corre nella sua nazione in una gara adattissima alle sue caratteristiche. Ma a quanto pare tutti gli occhi saranno puntati su di lui: Egan Bernal (Team Ineos), il neo vincitore della Grande Boucle. Non si sa se riuscirà ad essere della partita, ma sarà comunque al centro dei riflettori.

Saranno al via anche Adam e Simon Yates (Mitchelton-Scott); il primo l’ha vinta nel 2015, ma il secondo ha appena conquistato ben due tappe al Tour ed è sicuramente il più brillante tra i due gemelli. Troviamo poi altri vincitori della San Sebastian come Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) e Luis Léon Sanchez (Astana). Rientro alle corse per Jakob Fuglsang (Astana) che, dopo aver abbandonato la corsa francese durante la sedicesima tappa, è desideroso di una veloce rivincita dopo esser stato assoluto protagonista nelle classiche di primavera. Spiccano anche i nomi del campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC), Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), Alexey Lutsenko (Astana), Simon Clarke (EF Education First), Tim Wellens (Lotto Soudal), Mikel Landa (Movistar), Nicholas Roche (Team Sunweb) e Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates), tra gli uomini più papabili per la vittoria della corsa basca, tutti reduci dalla Grande Boucle.

@lisa_guadagnini