Tutti gli italiani in gara: riflettori puntati su Giulio Ciccone

Saranno dieci i corridori italiani al via della Clasica di San Sebastian, la cui 39ma edizione si svolgerà domani (sabato 3 agosto). La classica dei Paesi Baschi presenta un percorso molto impegnativo, con ben sette GPM da affrontare nei 227,3 km con partenza e arrivo a San Sebastian. La maggior parte dei nostri portacolori partirà con un ruolo da gregario, ma qualcuno potrebbe comunque lasciare il segno.

I riflettori saranno puntati su Giulio Ciccone. Il 24enne abruzzese ha fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione, conquistando una tappa e la maglia azzurra al Giro d’Italia e poi correndo da protagonista anche il Tour de France, riuscendo ad indossare la maglia gialla. Il percorso duro si adatta bene alle sue caratteristiche, anche se sulla carta il capitano della Trek-Segafredo sarà Bauke Mollema, che è sempre salito sul podio nelle ultime tre edizioni. Ciccone potrà comunque provarci, magari con un’azione da lontano. In squadra ci sarà anche Fabio Felline, che potrà dare un contributo importante nel finale.

Potrebbe ottenere un buon piazzamento anche Davide Ballerini. Il 24enne lombardo, che in questa stagione ha conquistato l’oro agli European Games, se riuscirà a resistere sulle ultime salite, potrà sfruttare le sue doti veloci per imporsi in un gruppetto ristretto. Anche in questo caso non partirà però con i gradi di capitano, visto che nell’Astana, dove ci sarà anche Davide Villella, si punterà su Pello Bilbao. Tre italiani presenti poi nella Bahrain Merida: Antonio Nibali, Valerio Agnoli e Andrea Garosio, che dovranno lavorare in supporto al capitano Mark Padun. Ruoli da gregari anche per Daniel Oss e Oscar Gatto nella Bora-Hansgrohe e per Eros Capecchi nella Deceuninck-Quick Step.

