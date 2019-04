Classiche al massimo: Marta Bastianelli sempre più leader della Coppa del Mondo femminile

La Freccia Vallone è già negli archivi ma la campagna del Belgio per i colori azzurri, è stata sicuramente produttiva e, soprattutto, da ricordare.

Non parliamo solo dell’exploit di Alberto Bettiol che ha inciso il suo nome sul traguardo bellissimo del Giro delle Fiandre, perché lì, su quella stessa striscia bianca, ha alzato le braccia al cielo anche Marta Bastianelli.

L’avventura delle Classiche per la ciclista azzurra però, inizia molto prima, in un intenso mese che l’ha portata ad essere nel massimo nella sua forma proprio per la gara Regina.

DATA CORSA RISULTATO 3 marzo Omloop van het Hageland vittoria 9 marzo Strade Bianche quarta 15 marzo Drentse Acht van Westerveld terza 17 marzo Ronde van Drenthe vittoria 31 marzo Gent-Wevelgem quarta 3 aprile Attraverso le Fiandre seconda 7 aprile Giro delle Fiandre vittoria 21 aprile Amstel Gold Race ottava

La campagna belga di Marta Bastianelli è stata decisamente in crescita, considerando anche la “nostra” Strade Bianche, in cui la Bastianelli è stata prima delle italiane e preceduta da un podio di altissimo livello con la vittoria di Annemiek Van Vleuten.

Dalla Piazza del Campo di Siena, Bastianelli ha accumulato punti su punti che l’hanno portata, al 7 aprile, a staccare di quasi 200 lunghezza Kirsten Wild nella classifica dell’UCI World Cup, ossia la graduatoria della Coppa del Mondo riservata al ciclismo femminile.

Video - Marta Bastianelli si impone in volata! Quattro anni dopo Longo Borghini, il Fiandre è tricolore 02:21

Oggi, dopo l’ottava posizione all’Amstel Gold Race (gara vinta da Kasia Niewiadoma), Marta Bastianelli con 710 punti, guida ancora quella classifica di Coppa del Mondo che le permette di vestire, oltre alla maglia di Campionessa Europea con l'iride mondiale sul polsino, anche quella Ciclamino di Leader della World Cup. Seconda Annemiek Van Vleuten con 650 punti e terza l’eterna Marianne Vos con 575.

Ottavo posto sì, ma l’avete vista scalare il Cauberg quando Niewiadoma è partita per la vittoria? Ecco, in questo caso, preparatevi a cancellare e riscrivere questi numeri, perché una Bastianelli così, si può sognare in grande!