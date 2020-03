Classiche fiamminghe di marzo rinviate per il coronavirus, in dubbio anche il Giro delle Fiandre

L’emergenza coronavirus ha raggiunto anche il Belgio. Onde evitare una situazione simile a quella che sta vivendo attualmente l’Italia, la nazione che si affaccia sul Mare del Nord ha deciso di prendere provvedimenti già da ora. A farne le spese anche il ciclismo. Come riporta Sporza, infatti, tutte le corse che si dovevano tenere da qui al 31 marzo verranno rinviate. Saltano, dunque, la Nokere-Koerse, la Bredene Koksijde Classic, la Driedaagse De Panne, l’E3 di Harelbeke e, soprattutto, la Gand-Wevelgem, una delle classiche più ambite della stagione.

In dubbio, invece, lo svolgimento del Giro delle Fiandre. Il CEO dell’organizzatore Flanders Classics, Thomas Van Den Spiegel, scrive su twitter che la gara degli amatori è stata sospesa e rinviata a dopo il 19 aprile, ma per quanto concerne quella dei professionisti, vogliono temporeggiare ancora un po’, per vedere come si evolve la situazione. Nel caso di slittamento, per il Giro delle Fiandre sarebbe la prima volta da oltre 100 anni a questa parte. Infatti, la grande classica fiamminga venne sospesa solo durante la Prima Guerra Mondiale, mentre si svolse regolarmente lungo tutto il periodo in cui si combatté il secondo conflitto globale.