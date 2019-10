Con il cuore oltre le gambe: il racconto dell'Eroica, la ciclostorica più famosa del mondo

La prima domenica di ottobre è una splendida giornata mentre si fa L’Eroica: la ciclostorica più famosa del mondo. La nativa di Gaiole in Chianti ha vissuto la sua edizione XXIII chiamando ottomila ciclisti al motto di «bellezza della fatica e gusto dell’impresa». Ottomila più un drappello di piccoli eroici perché L’Eroica è vintage come le sue biciclette, è classica come il Chianti, è di un altro pianeta come le strade lunari delle Crete Senesi, ma sa essere anche nuova e diventare una (vera) festa della famiglia. Ed eccoli lì i più giovani corridori, nati mentre il ciclismo cadeva nel fango: per la prima volta, i bambini pedalano una Mini Eroica e come sempre ci guardano. Faremo per loro del nostro meglio.

L’Eroica è redenta e risponde a una differenza. Solo per questa domenica lunatica ti svegli a un’ora (ahimè) diversa, ti vesti diverso, hai una bici diversa, segui strade diverse. C’è un battaglione di bersaglieri ciclisti su Bianchi modello 1923. Ci sono quattro ragazzoni della Ciclofficina Poggibonsi che pedalano su un tandem verso un ristoro di vino e ribollita. Ci sono i colleghi giornalisti e un nuovo amico romano, ritrovi per strada gli eroici dell’anno prima, rivedi una compagna di università. Quella con cui, dopo mesi di voci e sigarette in chiostro, avevi dato l’esame di filologia romanza.

L’Eroica è un tempo che segna i volti e le bici. Che siano cento o duecento, anzi 209 chilometri di “lungo”, vien sempre quel minuto in cui sei lì che pedali solo. Magari hai lasciato andare i freni in discesa. Chissà se hai visto una strega o quella bella ragazza lì davanti con la sua logica di calze nere: tu scatti in salita per prenderla, lei s’alza in piedi sui pedali e come ha fatto non l’hai mica capito. Ecco, in quel momento che pedali da solo c’è tutto un anno trascorso. Un tempo cambiato di luoghi e volti che hai visto, di sorrisi che hai fatto, di chili che hai messo.

I pionieri dell'Eroica di Gaiole in Chianti partono in piena notte, alle 4.30, in sella a biciclette costruite prima del 1930. Affronteranno i 209 chilometri del percorso lungo. Foto di Guido Paolo RubinoFrom Official Website

Incredibile romantica come L’Eroica non ce n’è. Certo unica se parti all’alba e devi rompere il sonno, se sulla schiena ti ritrovi due tubolari con preghiera di grazia, se fai due curve e di già spezzi il fiato sulla salita di Brolio. Se non senti più le gambe verrà il cuore, dei dolori di domani c’è certezza. E mentre sorge il sole tu passi la macchia verde dei vigneti, t’immagini se fosse sempre domenica, se fosse sempre Eroica. E tutti quanti non smetteremo perché in tutto c’è stata bellezza.

Instagram: il video teaser dell'Eroica 2019

L'Eroica di Gaiole in Chianti è la ciclostorica originale di un marchio esportato in California, Giappone e Sudafrica. In Spagna nella regione dei vini de La Rioja, In Inghilterra tra le nobili campagne bretoni, In Germania nella splendida regione del riesling, in Limburgo dove il ciclismo è una liturgia laica, a Punta del Este quando le bici s'immergono nel tramonto del Rio de la Plata. L’Eroica è una classica futurista che dall’anno prossimo si pedalerà anche in Cina è un evento globale amatissimo da olandesi, statunitensi e australiani: quest’anno, degli ottomila ciclisti dell’Eroica di Gaiole in Chianti, tre su dieci erano stranieri. In Italia, i prossimo appuntamenti con L’Eroica sono il 26 aprile 2020 con la Nova Eroica, a Buonconvento, di bici moderne (corsa, gravel e ciclocross) su strade bianche; L’Eroica Montalcino del 31 maggio 2020 e L’Eroica Dolomiti del 5 settembre 2020. Sarà ovunque bellezza della fatica e gusto dell’impresa.