Coniata una moneta celebrativa per Fausto Coppi: la Zecca presenta il pezzo da collezione

Il mito di Fausto Coppi è immortale, il Campionissimo non è soltanto una leggenda del ciclismo ma è un’icona vera e propria, è stato un simbolo e un riferimento per tanti italiani, il suo duello epocale con Gino Bartali ha segnato la storia di un’intera Nazione non solo dal punto di vista sportivo. Le imprese dell’Airone, vincitore di cinque Giri d’Italia e di due Tour de France, sono ancora oggi narrate e tramandate di generazione in generazione nonostante siano passati più di sessant’anni: un fuoriclasse immortale, scomparso troppo presto il 2 gennaio 1960.

La Zecca dello Stato ha deciso di omaggiare Fausto Coppi in occasione del centenario della sua nascita (15 settembre 1919) coniando una speciale moneta del valore di cinque euro: il Campionissimo appare con il suo inconfondibile profilo sul dritto mentre sul rovescio viene raffigurato in azione sui pedali. Sulla testa compare anche una catena composta da 40 maglie (a simboleggiare gli anni di vita del ciclista), sulla croce sono stati disegnati anche dei simbolici tornanti e degli atleti staccati dal fenomeno oltre alla frase “Rosa è la sua maglia”. L’artista che ha realizzato la moneta è Valerio De Seta, bordo poligonale a sedici lati, metallo bronzital e cupronickel, pezzo dal peso di 9,5 grammi e diametro di 27,5 millimetri, tiratura 8000 pezzi.