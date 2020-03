Si è spento questa mattina alle ore 11.30, all’età di 67 anni, presso l’ospedale di Crema (Cremona), Giancarlo Ceruti, ex presidente della Federciclismo italiana. Il coronavirus ha dunque mietuto un’altra vittima illustre, dopo una intensa battaglia contro il COVID-19 che, purtroppo, non ha avuto buon esito.

Un duro colpo per il ciclismo azzurro dopo che, negli scorsi giorni, le condizioni del dirigente e scrittore originario di Pianengo, avevano lasciato intravedere una timida ripresa. Lo spiraglio di luce, tuttavia, non è stato sufficiente e questa tremenda pandemia non ha lasciato scampo nemmeno in questa occasione.

Per Giancarlo Ceruti parla una carriera di primissimo livello nel mondo delle due ruote. Dal 1997 al 2005 ha guidato la Federazione, vivendo momenti che hanno fatto la storia del nostro movimento. Nel corso della sua gestione ha infatti potuto condividere l’epopea di Marco Pantani (e, ovviamente, anche il suo declino, iniziato dalla squalifica di Madonna di Campiglio del Giro d’Italia 1999), quindi lo splendido alloro olimpico di Atene 2004 di Paolo Bettini più, ovviamente, numerosi altri trionfi.

Contemporaneamente a questa attività è stato anche componente del Consiglio Nazionale del Coni e della Commissione mondiale per la Lotta al doping dell’Unione ciclistica internazionale (Uci), infine Consigliere nazionale dell’Istituto del credito sportivo. Alla famiglia di Giancarlo Ceruti, ovviamente, le nostre più sentite condoglianze per la gravissima perdita.

