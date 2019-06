Una notizia che gli appassionati di ciclismo non volevano ricevere: Chris Froome non ci sarà al Tour de France 2019. Fatale la caduta del corridore del Team Ineos nella ricognizione della cronometro individuale al Giro del Delfinato, tradizionale corsa di preparazione per il britannico e molti altri pretendenti alla Grande Boucle. Il vincitore del Giro d'Italia 2018 ha riportato la frattura del femore e gli iniziali timori di un suo forfait al Tour sono stati confermati dal direttore generale della Ineos, Dave Brailsford.

" È caduto nel tratto di discesa ad alta velocità. È andato contro un muro, è un incidente molto serio. Chiaramente non ci sarà al Tour de France. Ci vorrà un bel po' prima di rivederlo in corsa "

Froome ha vinto la Grande Boucle quattro volte in carriera (2013, 2015, 2016 e 2017) e si è piazzato sul podio nella scorsa edizione che ha celebrato il trionfo di Geraint Thomas, suo compagno di squadra nell'allora Team Sky.