Chris Froome dovrà rimanere in ospedale per sei settimane! Questa è la notizia riportata dalla BBC riguardo al fuoriclasse britannico la cui degenza in clinica si protrarrà fino al termine del mese di luglio. La bruttissima caduta durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato ha portato conseguenze molto gravi per il keniano bianco: oltre alle fratture di femore destro, gomito destro e alcune costole è stata evidenziata anche una nuova frattura al collo. In un comunicato al team Ineos, il quattro volte vincitore del Tour de France si è detto fortunato ad essere qui...

" "So quanto sono fortunato a essere qui oggi e quanto devo a tutti i paramedici e al personale medico in gara. Anche se questa è una battuta d'arresto importante mi sto concentrando sul guardare avanti. C'è una lunga strada da percorrere per il recupero, ma quella ripresa inizia ora e sono completamente concentrato sul ritorno alla mia migliore condizione. Questo è ovviamente un momento difficile, ma ho preso molta forza dal supporto negli ultimi tre giorni. Il sostegno che hanno rivolto è stato enorme, qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Sono molto grato alla mia squadra, al dottor Richard Usher e al suo staff medico, che sono stati esemplari dopo l'incidente e a tutte le persone che mi hanno assistito, sono andati oltre il semplice lavoro di ordinaria amministrazione. Infine voglio ringraziare mia moglie Michelle e la mia famiglia: sono stati con me in ogni passo di questa vicenda, il loro amore e sostegno mi motiveranno a tornare il più rapidamente possibile "

I tempi di recupero dell’alfiere del Team Ineos, che dovrà rinunciare al tentativo di vincere il Tour de France, sono sempre stimati in sei mesi. Ora le sue condizioni verranno monitorate passo dopo passo dai vari reparti che si occuperanno della sua guarigione mentre il ritorno in bicicletta sarà rimandato al 2020 come è già stato comunicato da qualche giorno.