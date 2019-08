Un, due e tre. Elia Viviani è diventato praticamente imbattibile nella Classica di Amburgo: anche oggi il fenomeno tricolore, che aveva indosso la nuova maglia di campione d’Europa, si è imposto nettamente in volata nella gara del circuito World Tour che si corre in terra tedesca. È una magnifica tripletta per il velocista della Deceuninck Quick-Step che oggi ha sfruttato il magnifico lavoro di Morkov: battuti Ewan e Nizzolo.

Una fuga di quattro uomini si è formata nelle prime fasi di gara: Igor Boev (Gazprom-RusVelo), José Goncalves (Katusha Alpecin), Gijs Van Hoecke (CCC) e Alex Frame (Trek Segafredo) all’attacco, con il gruppo che ovviamente ha lasciato fare. Il margine è ben presto andato ad aumentare, raggiungendo un picco di oltre 8′. Le squadre dei velocisti ovviamente hanno gestito la situazione, mettendosi al lavoro nel momento giusto.

A poco a poco il gruppo è andato a diminuire prima e annullare poi il distacco dalla fuga di giornata. Gli unici movimenti nel plotone ci sono stati sulla salita del Waseberg, breve e non troppo insidiosa: a muoversi anche Peter Sagan in prima persona, con le compagini degli sprinter che però hanno bloccato praticamente ogni tentativo (Lotto Soudal e Deceuninck Quick-Step su tutte). Si è andata a creare dunque la lunga attesa per la volata conclusiva, il finale ovviamente più scontato che ci potesse essere.

A prendere in mano la situazione la Jumbo Visma, che si è però spostata all’ultimo chilometro. Il solito lavoro eccezionale di Michael Morkov, campione danese, in favore di Elia Viviani, è arrivato negli ultimi 500 metri: trenata spaziale che ha portato il campione d’Europa davanti agli ultimi 200 metri. Da lì in poi l’azzurro non ha avuto problemi a lanciare il proprio sprint, dominando in lungo e in largo. Battuto di una bicicletta Caleb Ewan (Lotto Soudal), terzo un ottimo Giacomo Nizzolo (Dimension Data). Nella top-5 anche Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Mike Teunissen (Jumbo Visma). In casa Italia anche la settima piazza di Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT).

