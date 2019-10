Dalla Tre Valli al Lombardia: una settimana di ciclismo spettacolare sulle strade italiane

Un’ultima possibilità per lasciare il segno. Un’occasione di riscatto. L’opportunità di allungare un momento positivo. Smaltita la sbornia del Mondiale, il grande ciclismo si prepara a vivere la sua ultima intensa settimana. Con l’Italia protagonista. Tra Piemonte e Lombardia, quattro corse infiammeranno i pomeriggi d’ottobre per chiudere alla grande il 2019.

Tre Valli Varesine

Si parte martedì, con il terzo capitolo del Trittico Lombardo. La Tre Valli festeggia quest’anno il suo centenario (le edizioni sono 99, solo nel biennio 1943-44 non si disputò). 197,8 km tra Saronno e Varese, la corsa organizzata dalla SC Alfredo Binda fungerà da corsa di preparazione per chi punta al Lombardia. Un percorso arzigogolato nella contea dei Laghi, prima di arrivare al circuito cittadino finale. A Casciago è inserito un Gpm, potenziale rampa di lancio per fare la differenza. Nel 2018, il lettone Toms Skujins beffò Thibaut Pinot e Peter Kennaugh in una volata ristretta. Insieme al campione in carica, ci saranno al via anche Richard Carapaz, Primoz Roglic e Vincenzo Nibali (1° nel 2015).

Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot nel 2018Getty Images

Milano-Torino

Mercoledì il ciclismo si tuffa nella storia. Quella della Milano-Torino, la più antica corsa ciclistica del mondo. Nata nel 1876, quando se la giocarono in otto e la conclusero in quattro. Scomparsa più volte dal calendario, è tornata in pianta stabile dal 2012. Terra di conquista, tra gli altri, di Girardengo – primatista con 5 vittorie - , De Vlaeminck, Moser, Bugno e Contador. La prima parte dell’attuale percorso è pianeggiante, l’arrivo, mistico, in quel di Superga. Si sale alla Basilica per due volte, la seconda porta al traguardo. Sono 5 km al 9,1% e con punte del 14%. Dodici mesi fa nessuno riuscì a tenere le ruote di Thibaut Pinot, primo per distacco davanti a Lopez e Valverde. Quest’anno è prevista la presenza di Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, lo stesso Alejandro Valverde e il campione del mondo Mads Pedersen.

Gran Piemonte

Altra classicissima d’autunno, nata nel 1906. Il mitologico Giovanni Gerbi ne scrisse le prime memorabili pagine, mentre Serse Coppi trovò fatalmente la morte sulle sue strade. Il percorso, sempre molto variabile di anno in anno, nel 2019 prevede la partenza da Agliè (Torino) e arrivo al Santuario di Oropa (Biella). La maggior parte dei 183 km non presenta grosse difficoltà, ma il finale sarà infuocato. La salita di Nelva, pedalabile, scalderà le gambe in vista dell’ascesa finale cara a Marco Pantani. La strada verso Oropa misura 11 km con punte nel secondo tratto del 13%. Un anno fa vinse Sonny Colbrelli, ma si trattava di un percorso completamente diverso.

Il profilo della salita diOropaTwitter

Giro di Lombardia

Degna conclusione della settimana italiana: il Giro di Lombardia, che la stagione porta via. Quinta e ultima Monumento della stagione, la Classica delle foglie morte che può coronare o risollevare una grande annata. Nata nel 1905 e sempre disputata eccetto che nel 1943-44, il suo albo d’oro è glorioso come il suo blasone reclama. Nessuno ha vinto questa corsa più di Fausto Coppi, cinque. La partenza è fissata a Bergamo, nel nome di Felice Gimondi. Colle Gallo e Colle Brianza sono le prime asperità, ma la corsa si scalderà più avanti. La Madonna del Ghisallo sarà il primo mostro sacro della corsa ad essere affrontato, poi toccherà alla Colma di Sormano e il suo temibile Muro: 2km al 15%, con punte non lontane dal 30%. Tra discese mai banali, la corsa si potrebbe decidere sulle ultime due ascese: il Civiglio, 614 metri sempre intorno al 10%, e il San Fermo della Battaglia. L’ultimo scollinamento avverrà a 5 km dal traguardo di Como. In tutto 243 km e 4000 metri di dislivello. Il finale sarà lo stesso del 2015 e del 2017, anni di gloria da queste parti per Vincenzo Nibali. Lo Squalo punterà forte al tris, ma la concorrenza sarà alta. Praticamente tutti i nomi già citati fin qui. Più Adam Yates, Bernal, Fuglsang e Wellens, ma anche i nostri Ciccone, Bettiol e Formolo. Che dire, buona settimana a tutti!

La settima di ciclismo su Eurosport

Martedì 8 ottobre:

Tre Valli Varesine (Saronno-Varese, 198 km)

Memorial Frank Vandenbrouck

Mercoledì 9 ottobre:

Milano-Torino (179 km)

Giovedì 10 ottobre:

Gran Piemonte (Agliè-Oropa, 183 km)

Sabato 12 ottobre:

Giro di Lombardia (Bergamo-Como, 243 km)

Domenica 13 ottobre

Parigi-Tours