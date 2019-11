Daniele Bennati si ritira a 39 anni: "Scendere dalla bici è l'impresa più difficile, grazie a tutti"

Daniele Bennati ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal ciclismo, il 39enne ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo e di concludere una bella carriera da professionista incominciata nell’ormai lontano 2002. L’aretino è stato capace di vincere tre tappe al Giro d’Italia (tutte nel 2008), due al Tour de France (entrambe nel 2007, si impose in volata sui Campi Elisi a Parigi nella prestigiosa frazione che chiude la Grande Boucle) e ben sei alla Vuelta di Spagna. Il velocista toscano aveva iniziato la sua carriera alla Acqua & Sapone, poi nel 2005 passò alla Lampre, dal 2008 al 2010 corse per la Liquidas, successivamente avventure in Leopard-Trek e Saxo Bank prima di un triennio alla Tinkoff e la chiusura con la Movistar per cui militava dal 2017.

Daniele Bennati si era infortunato a fine aprile durante l’ultima tappa della Vuelta Castilla y Leon procurandosi la frattura di una clavicola e di una vertebra, è stato proprio quell’incidente a fargli maturare la scelta del ritiro come ha confermato sui suoi profili social, da Twitter a Instagram:

'Caro Benna, devi scendere'. Questo mi ha detto la mia schiena qualche giorno fa. Ed io, che altrimenti da solo non l’avrei mai fatto, l’ho dovuta assecondare, nonostante abbia lottato come in uno sprint con l’Arco di Trionfo davanti, per sconfiggere il dolore, nell’estremo tentativo di recuperarla al 100%. Ma non posso prendermela con lei che mi ha sorretto per tutti i 18 anni di una carriera che per me ha i colori dell’arcobaleno, e come colonna sonora gli applausi di chi mi ha atteso lungo tutte le strade del mondo ore ed ore per vedermi passare soltanto per un secondo. Adesso sono io ad applaudire tutti quelli e sono tanti, troppi per nominarli tutti, che mi hanno aiutato a raggiungere importanti traguardi, a resistere al freddo delle montagne, al caldo del deserto, al vento, alla pioggia, alla neve, a vincere per 54 meravigliose volte. Adesso sono io che non attenderò neppure un secondo per trascorrere ore ed ore con chi mi ha regalato calore aspettandomi in punta di piedi. Adesso sono io a ringraziarvi e perché no, anche la mia inseparabile schiena che questa volta mi ha aiutato nell’impresa per me più difficile: scendere dalla bici. Sono sceso, ma da domani riparto per nuove avventure dove credo ci sarà sempre, sullo sfondo, quello splendido oggetto con due ruote a pedali che per me è la vita. A presto Benna.