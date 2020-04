Davide Martinelli consegna medicinali: "Ho una bici, 2 gambe e uno zaino. Essere utile è impagabile"

Zaino in spalla, caschetto a posto e via a pedalare… ma non per allenarsi. Davide Martinelli, genericamente un ciclista dell’Astana, in questa emergenza del Coronavirus si è reinventato: è un volontario di Lodetto, e il suo compito è quello della consegna dei medicinali alle persone, soprattutto anziane, che non hanno la possibilità di recarsi al comune vicino (Rovato) per andare in farmacia.

" Tutto nasce grazie a un gruppo di ragazzi Lodettesi tra i quali mio cugino Stefano, che si è organizzato per la consegna a domicilio di farmaci ed alimentari alle persone, soprattutto anziane, che non hanno la possibilità di recarsi a Rovato per acquistarli. "

Ho sentito varie storie, che mi hanno toccato, di persone impossibilitate a recarsi nel nostro capoluogo che grazie a questi volontari hanno risolto i loro problemi! Negli anni ho ricevuto davvero tanto dalla mia comunità, però difficilmente ho avuto l’occasione di ripagarla per via della vita che spesso mi porta ad essere lontano da casa. Dentro di me penso: è la mia occasione per rendermi utile e ripagare le tante persone che mi hanno sempre sostenuto negli anni, e dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno”.

E così, il neo ciclista dell’Astana affida le sue parole ad Instagram e intanto si impegna a lottare, a modo suo e per quel che può, contro il virus.

“Ho una bici, 2 gambe ormai non molto allenate e uno zaino, e niente.. oggi ho avuto l’onore di poter andare in farmacia a ritirare dei medicinali per una coppia di anziani, in totale 30 minuti e una decina di km, nulla di speciale per un’atleta, ma quando glieli ho consegnati sull’uscio di casa, ovviamente con le dovute precauzioni (mascherina e guanti) ho sentito un grazie, che ancora ora mi rimbomba in testa.

" Sono l’uomo più felice del mondo, bello il ciclismo, bello tutto, ma essere utile al prossimo è impagabile "

Ed è bellissimo leggere dalle parole di Davide quanto poco, soprattutto in questi periodi, possa far bene e possa riempirci il cuore. Grazie Davide Martinelli anche da parte nostra, l’emergenza passerà e andrà tutto bene ma questi gesti non passeranno mai