Davide Rebellin sarà in gruppo a 48 anni: nel 2019 gareggerà per la Sovac

Davide Rebellin è sempre più immortale ed è pronto per affrontare una nuova stagione ciclistica. Il quasi 48enne (spegnerà le candeline il prossimo 9 agosto) ha deciso di rimanere sui pedali e di proseguire la propria attività agonistica: il vicentino vestirà la casacca della Sovac, formazione Continental algerina per cui aveva già militato l’anno scorso. Rebellin, professionista addirittura dal 1992 (subito dopo le Olimpiadi di Barcellona), esordirà il prossimo 3 febbraio al Gp La Marsigliese come ha ribadito alla Gazzetta dello Sport: “Faccio quello che mi piace, ho entusiasmo. Mi sento bene. Non mi interessano i record, finché me lo dicono cuore e gambe andrò avanti“.

Non ci si limita all’attività su strada perché il suo obiettivo è anche quello di sviluppare il ciclismo in Algeria:

" Sto facendo di tutto, anche il direttore sportivo in corsa. Sono un punto di riferimento per tanti e posso mettere a disposizione la mia esperienza. E forse continuerò a farlo anche quando smetterò, chissà. Il Paese ha un gran potenziale, ci sono stato diverse volte. Non nego che mi piacerebbe chiudere la carriera in una corsa di prima fascia. Non so se succederà ma non ci penso, così come non mi sono posto un termine. Vivo alla giornata, lo spirito è lo stesso degli inizi. "