chi segue i profili social dei ciclisti in questi giorni sa che tutti quanti si sono attrezzati con allenamenti domestici sia a terra, sia con la bicicletta vera e propria utilizzando i rulli, quello strumento che si aggancia alla ruota posteriore della bicicletta per simulare qualsiasi condizione di corsa.

Normalmente, quando ci sono le gare, vediamo i corridori utilizzare questo attrezzo per il riscaldamento o come defaticamento post corsa, ora invece che non si può andare per le strade sono diventati un vero e proprio sostituto dell'allenamento reale. Si possono utilizzare delle app per rendere più performante l'allenamento, tra le varie simulazioni di percorso e i suggerimenti sull'intensità e alcune che si trasformano anche in videogioco online: tutti nella stessa competizione, si può gareggiare come se fosse una vera performance in real utilizzando un avatar.

La più gettonata del momento è Zwift, usata anche dai ciclisti professionisti, anche se nel caso di Thomas De Gendt ha mostrato qualche limite tecnico.Il corridore della Lotto Soudal, infatti, in gara con amoatori e altri colleghi, è stato infatti buttato fuori dall'app mentre correva. Il motivo? Il suo profilo non è stato riconosciuto come professionista e quindi è stato bannato per pedalata troppo potente, come lo stesso corridore annuncia.

" Ehi Zwift, sono stato sbattuto fuori dalla gara a causa della mia potenza sovrumana. Potete sistemare per me le statistiche? "

Arriva anche la risposta del gioco: "Ciao Thomas, ci guarderemo".

Della serie "le faremo sapere".