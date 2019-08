Lottare e continuare a crederci: è questo ciò che si è imposto Domenico Pozzovivo, corridore della Bahrain-Merida, investito da un’auto mentre stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano (provincia di Cosenza), in preparazione della Vuelta a España 2019. Un obiettivo sfumato in pochi attimi e la paura che anche la propria carriera potesse finire in quel momento. Una dinamica che ha avuto conseguenze molto serie per il ciclista italiano, con fratture alla clavicola, alla tibia, al perone, all’omero e all’ulna. Un incidente che ha riportato in auge il tema della sicurezza stradale per chi va in bicicletta, ricordando anche quanto accadde a Michele Scarponi due anni fa.

Stando alle ultime notizie, Pozzovivo, già sottoposto a un’operazione per le fratture alla gamba destra, è stato trasferito all’Ospedale Regionale Civico di Lugano, in Svizzera, per intervenire sul braccio sinistro. Secondo quanto riportato dalla squadra, l’intervento è perfettamente riuscito. Nello specifico, è stato applicato un fissatore esterno, sono state rimosse le viti ed è stata effettuata una revisione della ferita e della lesione. Le condizioni dell’atleta sono buone ma seguirà una nuova operazione al gomito e alla gamba.

