Doping, ciclismo: la Svizzera licenzia il ct della nazionale Danilo Hondo

La Federazione ciclistica svizzera ha licenziato "con effetto immediato" il suo allenatore della nazionale elite Danilo Hondo, per il suo coinvolgimento nello scandalo doping del sangue di Erfurt. In un comunicato sul proprio sito internet, la Federciclismo elvetica riferisce che la decisione è stata presa dopo che il 45enne ex corridore professionista tedesco "ha ammesso all'emittente tv ARD di aver fatto uso di doping nel sangue nel 2011". Il successore di Danilo Hondo non è stato ancora reso noto. L'ex ciclista tedesco è l'ultimo atleta coinvolto nello scandalo doping esploso in Germania e in Austria dopo l'arresto del discusso medico Mark Schmidt durante un blitz ai Mondiali di sci nordico a Seefeld. In carriera Hondo vanta due vittorie di tappa al Giro d'Italia nel 2001.