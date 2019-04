Doping, TNA: positivo Canella (UISP-ciclismo), sospeso in via cautelare

La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Nicola Canella (tesserato UISP- ciclismo) riscontrato positivo alla sostanza Metilprednisolone a seguito di un controllo disposto dalla NADO Italia al termine della gara ciclistica “Gran Fondo del Po” svoltasi a Ferrara il 24 marzo 2019.