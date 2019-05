Dumoulin a Eurosport: "Dovrò essere al top della forma per vincere il Giro"

Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia 2017 parla ai microfoni di Eurosport della sua condizione e della sua performance nella scorsa edizione, aspettando di vedere come si comporteranno gli altri corridori e come si evolverà la "Corsa Rosa" che da domenica avrà inizio con la prima tappa.

Come ti senti per il Giro?

Abbastanza bene. Sono stata al ritiro in altura per due settimane così da fare gli ultimi step prima del Giro.

Potresti comparare la tua forma quest’anno con quella dell’anno scorso?

" Non mi piace fare paragoni. Questo è un nuovo anno. Ogni anno è differente – Io devo solo fare bene le cose e nient’altro. "

Ti preoccupa la forma di qualcun altro come Yates?

No, non sono preoccupato, ma decisamente le corse di primavera hanno mostrato che la competizione sta diventando molto forte in vista del Giro. Dovrò essere al top della forma per provare e vincere anche se sarà molto difficile. Ma posso solo concentrarmi su me stesso e provare a fare il meglio che posso e sperare che vada bene.

Pensi mai al 2018 e poi ai momenti chiave del Giro?

No, in realtà no. Ero soddisfatto della posizione che ho fatto, il secondo posto è stato un bel risultato. Non ho vinto come l’anno precedente ma ero veramente contento della mia performance. Non penso di aver fatto errori allora, forse a posteriori sì. Ma durante la corsa stessa penso di aver preso tutte le decisioni giuste, le mie gambe hanno deciso che sarei arrivato secondo.



Chi sono i tuoi avversari e cosa sarà decisivo tra te e loro?

" Penso che tutto starà nella forma, che sia meglio di quella degli altri. Forse posso contare sull’esperienza più di alcuni degli altri ragazzi, ma con Simon Yates, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, c’è una buona formazione e tutti loro hanno esperienza e competono per team molto forti, dunque sarà decisa da chi è il migliore. "