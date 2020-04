Dylan Groenewegen consegna cibo a domicilio durante la quarantena nei Paesi Bassi

Jumbo, sponsor della nota squadra ciclistica, è una catena di negozi alimentari molto nota nei Paesi Bassi. Durante questo momento nefasto, ha lanciato una promozione e sta consegnando del cibo a domicilio a tutti coloro che non possono muoversi di casa per via della quarantena. Negli ultimi giorni, però, a portare gli alimenti porta a porta c’è stato un fattorino decisamente particolare: Dylan Groenewegen.

Lo sprinter della Jumbo-Visma, vincitore di quattro tappe al Tour de France in carriera, ha commentato così la vicenda su Twitter: “Per un po’ starò senza gare, ma ora è il momento di dare una mano a chi ne ha bisogno. Anche nelle prossime settimane consegnerò cibo ai sanitari e gli anziani che non possono procurarselo da soli”.

Quello di Groenewegen, inoltre, non è l’unico caso di un corridore che, nel suo piccolo, sta aiutando i bisognosi durante questo periodo buio. Qua in Italia c’è Davide Martinelli che si sta occupando di fare consegne a domicilio. In Belgio, invece, l’atleta delle Boels Dolmans Jolien D’hoore si è offerta di portare cibo a chiunque la contatti su Twitter.

