È morto Gianni Mura, grande maestro di giornalismo e storica firma di Repubblica

Sono giorni davvero difficili per l’Italia: il Coronavirus, i contagi e i decessi in numero crescente. Purtroppo, oggi, il mondo del giornalismo perde un maestro, un uomo che con classe e competenza era capace di allietare il racconto degli eventi quotidiani. All’età di 74 anni è morto Gianni Mura, giornalista e scrittore, dal 1976 firma di Repubblica. Mura, come riportano le cronache, si è spento all’ospedale di Senigallia (Ancona) per un attacco cardiaco improvviso.

Nato a Milano nel 1945, si è speso nel mondo dello sport, scrivendo pagine memorabili, spaziando dal calcio al ciclismo, celebri le sue analisi del Tour de France. Una carriera iniziata da praticante alla Gazzetta dello Sport nel 1964, collaborando poi con il Corriere d’Informazione, Epoca, L’Occhio e arrivando a Repubblica nel ’76 per seguire i Giochi Olimpici di Montreal.

Nel ’91, inoltre, aveva avviato una rubrica insieme alla moglie Paola di enogastronomia sul Venerdì di Repubblica. Ricordando altre rubriche, vengono in mente “Sette giorni di cattivi pensieri”, oltre a “L’intervista al campionato” e ai “100 nomi dell’anno di Mura”. Tra i libri scritti, giusto citare il suo primo romanzo del 2007 “Giallo su giallo”, vincitore del Premio Grinzane.

giandomenico.tiseo@oasport.it