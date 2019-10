Il ciclismo e il Belgio sono in ansia per le condizioni di Eddy Merckx, ricoverato in ospedale a Dendermonde (Belgio), dopo una caduta in bici in cui ha rimediato un trauma cranico. Secondo le prime informazioni che sono state fatte filtrate da ambienti famigliari, il Cannibale verserebbe in condizioni non gravi. Merckx, ospite giovedì scorso al Festival dello Sport di Trento, sarà sottoposto nella giornata di oggi ad altri controlli, per scongiurare problemi o danni più gravi.

Caduto in un’uscita con amici

Il 74enne ex campione di ciclismo è stato ricoverato all'ospedale dopo essere caduto in bicicletta con un gruppo di amici. Lo riferisce il sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, secondo cui il Cannibale avrebbe subito un grave trauma cranico e sarà sottoposto a esami più approfonditi lunedì. "Sono stato in contatto con sua moglie Claudine ieri sera - ha detto il suo amico di lunga data Paul Van Himst ai media belgi - Secondo lei, va tutto bene e oggi sono previsti nuovi esami", ha aggiunto. Attualmente Merckx, che è dotato di un pacemaker al cuore, è ricoverato in una normale stanza d'ospedale e non è in terapia intensiva. Al momento i medici non si sbilanciano su quanto il campione belga, cinque volte vincitore del Tour de France, potrà essere dimesso.