Si celebrano oggi i funerali di Felice Gimondi, scomparso la scorsa settimana all'età di 76 anni dopo essere stato colpito da un malore mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Una folla di oltre 2mila persone darà l'ultimo saluto al grande ciclista che seppe emozionare l'Italia. Tra queste non ci sarà Eddy Merckx: l'ex campione belga, protagonista di duelli epocali in sella alla sua bici proprio con Gimondi, confida alla Gazzetta dello Sport la decisione di non partecipare alla cerimonia funebre che si terrà a Paladina, in provincia di Bergamo. Decisione che Merckx ha comunicato personalmente ai familiari di Gimondi come si legge su La Gazzetta dello Sport:

" Non arrabbiatevi se non verrò al funerale ma non ce la faccio, sto troppo male. Vi prometto, verrò a trovarvi, staremo di nuovo insieme "