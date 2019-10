Edo Maas resterà paraplegico: il 19enne si era scontrato con un’auto al Piccolo Lombardia

Edo Maas resterà paraplegico. Questa è la triste notizia comunicata oggi dal Team Sunweb, la squadra per cui milita il 19enne che un paio di settimane fa si era schiantato contro un’auto durante il Piccolo Lombardia. La vettura era entrata sul percorso durante la discesa del Ghisallo e il giovane non è riuscito a evitare lo schianto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano ed è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici ma purtroppo la frattura alla schiena ha portato alla perdita di sensibilità nervosa nelle gambe. Di seguito il comunicato stampa della Sunweb.

Edo è ora pienamente cosciente e risponde bene alla famiglia e ai compagni di squadra che gli hanno fatto visita. Le fratture alla schiena e le lesioni al viso hanno richiesto numerosi interventi chirurgici intensivi nell’ultima settimana, tutti riusciti. Edo sta attualmente elaborando la diagnosi che la frattura alla schiena ha portato alla paraplegia, una perdita di sensibilità nervosa nelle gambe. In questo momento è improbabile che la funzionalità delle sue gambe tornerà mai, ma prevalgono in lui la volontà di combattere e la speranza. Anche se questo non cancellerà questa tragica tragedia, chiediamo ancora una volta al nostro organo di governo (UCI), di dare priorità – in termini di tempo e di risorse – per migliorare la sicurezza in gara per le squadre e i loro corridori“.