Egan Bernal: "Il Tour de France sarà il mio primo ed unico obiettivo vero del 2020"

Egan Bernal fa il punto della situazione al via della stagione 2020 di ciclismo al sito CyclingNews.com ed indica nel Tour de France il vero obiettivo stagionale. Il sudamericano inizierà dalla corsa di casa, il Tour Colombia 2.1, la sua lunga rincorsa alla difesa del titolo nel GT transalpino conquistato nel 2019.

Così il colombiano: “È molto importante perché i premi hanno un prestigio in tutto il mondo. Sono super orgoglioso di rappresentare la mia squadra, il mio Paese e gli atleti emergenti. Essere tra questi talenti è importante. In Colombia, abbiamo molti problemi sociali e la mia vittoria nel Tour è stata in grado di dare loro una pausa ed ispirare molte persone. Lo sport ci unisce e offre opportunità a molti dei nostri compatrioti. Mi motiva a fare bene le cose per la Colombia“.

Parlando della preparazione invernale Bernal afferma: “È stata molto più tranquilla. L’anno scorso a causa di una caduta ho sofferto alla fine della stagione, ho trascorso molto tempo in visite mediche perché ho perso diversi denti. Sento che la preparazione è stata molto migliore e si concentra tutta sul Tour de France. Quello sarà il mio primo ed unico obiettivo serio. Le altre gare saranno orientate verso quell’obiettivo“.

