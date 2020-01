Elia Viviani cambia idea: sarà al via del Giro d’Italia 2020

La Cofidis del campione d’Europa Elia Viviani è stata presentata in giornata e l’azzurro ne ha approfittato per svelare il suo programma fino alle Olimpiadi di Tokyo, grande obiettivo del veronese che punta a rivincere l’oro nell’Omnium e, inoltre, si cimenterà anche nella Madison in coppia con il suo nuovo compagno Simone Consonni, anch’esso ingaggiato dal sodalizio francese per la stagione 2020.

Rispetto alle anticipazioni, la grande novità è la presenza del Giro d’Italia nel calendario 2020 dello sprinter veneto. Elia, infatti, in un primo momento sembrava dovesse rinunciare alla Corsa Rosa per concentrarsi solo sul Tour e sui Giochi Olimpici. La Grande Boucle, ad ogni modo, resta nei programmi di Viviani, il quale, dunque, farà entrambi i grandi giri.

Non solo tappe dei grandi giri e Olimpiadi nel mirino di Elia Viviani, però. Il campione d’Europa esordirà in Australia dove prenderà parte prima al Tour Down Under e, in seguito, alla neonata Race Torquay e alla Cadel Evans Great Ocean Road Race. Successivamente si sposterà in Medio Oriente per il Tour de l’Oman, ultima tappa prima del rientro in Italia. Nel Bel Paese il veronese disputerà Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Successivamente, invece, si recherà in Belgio, ove, oltre alle consuete Driedaagse Brugge-De Panne e Gand-Wevelgem, farà anche Dwars door Vlaanderen e, soprattutto, Giro delle Fiandre. L’ultimo appuntamento prima del Giro sarà il GP di Francoforte, mentre tra Corsa Rosa e Grande Boucle prenderà parte anche al Giro di Svizzera.

Il 2020 di Elia Viviani

Tour Down Under (21-26 gennaio)

Race Torquay (30 gennaio)

Cadel Evans Great Ocean Race (2 febbraio)

Tour of Oman (11-16 febbraio)

Tirreno-Adriatico (11-17 marzo)

Milano-Sanremo (21 marzo)

(21 marzo) Driedaagse Brugge-De Panne (25 marzo)

Gent-Wevelgem (29 marzo)

(29 marzo) Dwars door Vlaanderen (1 aprile)

Giro delle Fiandre (5 aprile)

(5 aprile) GP Francoforte (1 maggio)

Giro d’Italia (9-31 maggio)

(9-31 maggio) Giro di Svizzera (6-14 giugno)

Tour de France (27 giugno-19 luglio)

(27 giugno-19 luglio) Olimpiadi di Tokyo 2020

luca.saugo@oasport.it