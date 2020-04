Emergenza Coronavirus: cancellato anche il Giro di Svizzera 2020

L'emergenza Coronavirus stravolge ulteriormente il calendario ciclistico. Anche il Giro di Svizzera, infatti, una delle gare a tappe più prestigiose del World Tour, è costretto a rinunciare all’edizione 2020. Queste le parole a riguardo del CEO dell’organizzazione Oliver Senn: "È una decisione che non prendiamo certamente a cuor leggero, ma siamo convinti che sia la miglior soluzione per tutelare la salute degli atleti e dei tifosi. La corsa tornerà comunque nel 2021 e ringraziamo gli sponsor per la solidarietà".

