Elia Viviani campione d'Europa! Oro ad Alkmaar davanti a Lampaert

Elia Viviani sul tetto d'Europa! Dodici mesi dopo il successo di Matteo Trentin, il cielo del ciclismo europeo è ancora azzurro Italia: merito del fenomenale veronese, in trionfo sul traguardo di Alkmaar in una volata senza storia con il compagno di club alla Deceuninck, Yves Lampaert. Merito condiviso con un'Italia ai limiti della perfezione come gruppo e tattica, brava a spaccare la corsa con un'azione di squadra quando di chilometri al traguardo ne mancavano più di sessanta. Pascal Ackermann chiude il podio di giornata, dopo aver ceduto sul più bello ed evitato una volata ristretta con Viviani che avrebbe regalato scintille. Ma va bene così, ovviamente.

Video - "L'Europeo resta in Italia!" Oro ad Elia Viviani che vince davanti a Lampaert 00:45

L'ordine d'arrivo

1. Elia VIVIANI ITALIA 3h30'52'' 2. Yves LAMPAERT BELGIO +1'' 3. Pascal ACKERMANN GERMANIA +8'' 4. Alexander KRISTOFF NORVEGIA +33'' 5. Michael MORKOV DANIMARCA st

L'Italia si diceva. Dopo un prima parte di gara inasprita dal vento, a 65 km dal traguardo la nazionale di Davide Cassani dà uno scossone tremendo alla corsa. Obiettivo: mettere in difficoltà l'Olanda di Groenewegen, favorito di giornata in caso di un arrivo di gruppo. L'intento riesce, se ne vanno in 13. La macchia blu spicca, con Davide Cimolai, Elia Viviani, Matteo Trentin e Simone Consonni, dopo il gran forcing di Davide Ballerini. Con loro ci sono il belga Lampaert, i tedeschi Ackermann e Selig, lo sloveno Mezgec, il francese Senechal, l'olandese Langeveld, lo slovacco Baska, il danese Asgreen e il britannico Lawless. La nazionale oranje gioca in casa e non ci sta. L'inseguimento è estenuante, ma a testa bassa il secondo gruppo riduce il gap. Quando il ricongiungimento sembra imminente, ecco il secondo momento chiave. Lampaert scatta, Viviani lo insege, Ackermann si accoda. Mancano 25 km al traguardo. La collaborazione è fruttuosa e produce un minuto di margine sul gruppo. Si arriva al gran finale, col percorso nervoso che di fatto chiude le possibilità di rimonta degli inseguitori. A 3 km dalla fine, Lampaert riprova la sparata. Viviani ha una gamba eccezionale e si riporta sulla ruota del belga. Ackermann non ne ha più e cede. La volata, a questo punto, è una formalità. Lampaert lancia lo sprint, ma Elia lo salta a 150 metri dal traguardo. Il veronese vince quasi per distacco, senza pedalare, e col dito a indicare il cielo in onore du Bjorg Lambrecht.

