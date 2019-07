Europei 2019: i possibili convocati dell’Italia, il ct Cassani punterà tutto su Elia Viviani

Tornano gli Europei di ciclismo su strada che si disputeranno in ad Alkmaar dal 7 all’11 agosto. Il percorso sarà prevalentemente pianeggiante e saranno quindi i velocisti a giocarsi il successo. Da scoprire ancora i convocati di Davide Cassani per la Nazionale maschile e andiamo ad ipotizzare chi sarà nella lista azzurra per la prova in linea.

Europei

Tutti per uno, uno per tutti. Molto probabilmente sarà questo il motto per la squadra azzurra che, come accaduto due anni fa in quel di Herning, sarà concentrata nel cercare il treno migliore per portare avanti Elia Viviani. Nel 2017 il campione olimpico di Rio fu beffato per questione di centimetri da Alexander Kristoff, da quella sconfitta però l’uomo della Deceunick Quick-Step è cresciuto tantissimo, cambiando praticamente la propria carriera e trasformandosi in uno dei migliori sprinter al mondo. La condizione è ottima, la vittoria al Tour dà fiducia: l’obiettivo non può che essere il successo.

Possibile che il ct tricolore decida di portare anche un’altra punta in chiave volata: spazio dunque a Matteo Trentin, che deve difendere il titolo dello scorso anno. In dubbio la presenza di un terzo uomo come Sonny Colbrelli, Niccolò Bonifazio o Andrea Pasqualon, tutti uomini reduci dal Tour de France e dunque con una buona condizione. Poi spazio al treno con Davide Cimolai, Jacopo Guarnieri, Fabio Sabatini, tutti uomini che possono fare la differenza negli ultimi km. Fondamentale anche qualche passista che possa tenere alta l’andatura per molto tempo: Filippo Ganna sembra essere l’ideale per questo ruolo, ma occhio anche a Cesare Benedetti che ha dato spettacolo al Giro.

I possibili convocati

Elia VIVIANI

Matteo TRENTIN



Andrea PASQUALON



Davide CIMOLAI



Fabio SABATINI



Jacopo GUARNIERI



Cesare BENEDETTI



Filippo GANNA