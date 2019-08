Lo scorso anno a Glasgow, in quella prima edizione degli Europei congiunti, l’Italia del ciclismo ha potuto alzare le braccia al cielo per ben due volte con Marta Bastianelli e Matteo Trentin, nelle due corse in linea riservate ai pro.

Quest’anno, ad Alkmaar in Olanda, il terreno sarà ancora una volta, fertile per le ruote veloci sia al maschile che al femminile e massima attenzione per i nostri azzurri, che per potersi riconfermare dovranno stare attenti ad un borsino di avversari di tutto valore.

Percorso

Sarà un tracciato di 172,6 km con partenza e arrivo ad Alkmaar. Giro lungo da 46km e poi un circuito di 11,5 km da ripetere 11 volte prima di arrivare al traguardo. Percorso interamente pianeggiante con un tratto di pavè nel mezzo e data la natura dello stesso percorso, ci sarà da aspettarsi un arrivo in volata con tutti i migliori sprinter del mondo a sfidarsi. Il tratto di pavè potrebbe rappresentare un’insidia o un’alternativa alle ruote veloci? Considerando che sarà un settore di 1100 metri che termina ad un km dall’arrivo, alcuni corridori abili sul pavè, potrebbero cogliere l’occasione per evadere prima dal gruppo e tentare l’arrivo in solitaria ad Alkmaar. Ma questo come di consueto, lo dirà solamente la corsa e la sua evoluzione.

Gli azzurri e i favoriti della corsa maschile

Partendo da chi non ci sarà, ossia Peter Sagan che sarà concentrato sul finale di stagione a caccia del 4° titolo mondiale, ad Alkmaar ci saranno tutte le ruote veloci del panorama ciclistico mondiale.

Favorito numero uno è il padrone di casa Dylan Groenewegen (Olanda, Jumbo-Visma). Da considerare anche Pascal Ackermann (Germania, Bora-Hansgrohe), Sam Bennett (Irlanda, Bora-Hansgrohe), Arnaud Démare (Francia, FDJ Groupama).

Tra gli scudi azzurri, occhi puntati su Elia Viviani e sul campione europeo uscente, Matteo Trentin. E dopo gli ultimi successi raccolti dalla nostra formazione, anche il CT Cassani è fiducioso come ha dichiarato a CyclingPro.

" La squadra è composta da uomini forti e pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo Elia Viviani che ha nelle gambe il Tour e una vittoria registrata a Londra. Non c’è miglior avvicinamento ad un appuntamento internazionale. Elia ha grande determinazione, carattere e forza. Dopo un obiettivo raggiunto è già al lavoro per conseguirne uno nuovo. Abbiamo poi il campione uscente Trentin ed una squadra che, lo ripeto, è pronta ad affrontare qualsiasi variabile "

Video - Matteo Trentin medaglia d'oro da urlo! Rivivi la sua volata da campione d'Europa 00:54

Le azzurre e le favorite della corsa femminile

Facciamo un passo indietro, ome dimenticare le lacrime di gioia di Marta Bastianelli a Glasgow e le braccia al cielo di Elena Cecchini a gioire con la compagna. Un’immagine che speriamo di rivedere anche nell’edizione 2019 con la neo campionessa italiana Bastianelli che sarà la punta di dimanate della spedizione azzurra.

A completare la ros di Salvoldi, l’ex campionessa italiana esperta delle volate Marta Cavalli (Fiamme Oro/Valcar Cylance), poi Arianna Fidanza (Eurotarget-Bianchi-Vittoria), Soraya Paladin (Alé Cipollini), Maria Giulia Confalonieri (Fiamme Oro/Valcar Cylance), Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon Sram), Elisa Longo Borghini (TrekSegafredo/Fiamme Oro) e Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre/Bepink), la più esperta del gruppo.