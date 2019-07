Europei, scelta la squadra azzurra per Alkmaar: Viviani e Trentin i capitani

A una settimana dal via l'Italia presenta la sua squadra. Sono stati diramati i nomi degli azzurri che prenderanno parte ai Campionati europei di ciclismo su strada, in programma dal 7 all'11 agosto sulle strade olandesi di Alkmaar. Per il CT Davide Cassani, le punte saranno Elia Viviani e Matteo Trentin, entrambi vittoriosi in una tappa all'ultimo Tour de France e profili ideali in un percorso che strizza l'occhio alle ruote veloci. Il corridore della Mitchelton Scott, tra l'altro, è il campione uscente della manifestazione, mentre il Profeta potrà contare sul fido compagno di squadra Fabio Sabatini. Nella prova a cronometro, l'Italia schiererà Edoardo Affini e Filippo Ganna.

Video - Matteo Trentin medaglia d'oro da urlo! Rivivi la sua volata da campione d'Europa 00:54

La lista completa dei convocati:

PROVA IN LINEA

Elite:

Elia Viviani (Deceuninck Quick Step)

Matteo Trentin (Mitchelton Scott)

Davide Ballerini (Astana)

Davide Cimolai (Israel Cycling Academy)

Andrea Pasqualon (Wanty)

Salvatore Puccio (Team Ineos)

Fabio Sabatini (Deceuninck Quick Step)

Simone Consonni (UAE Emirates)

Under 23

Alberto Dainese (Seg Racing Academy)

Nicolas Dalla Valle (Tirol Ktm Cycling)

Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Desiree Fior)

Michele Gazzoli (Kometa Cycling)

Alexander Konychev (Dimension Data)

Antonio Puppio (Kometa Cycling)

Juniores

Yuri Brioni (Team Giorgi A.S.D.)

Davide Cattelan (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Francesco Della Lunga (G.S. Stabbia Ciclismo)

Andrea Piccolo (Team Lvf)

Tomas Trainini (Team Lvf)

Edoardo Zambanini (Campana Imballaggi)

MIXED RELAY

Edoardo Affini Edoardo Mitchelton-Scott

Manuele Boaro Astana Pro Team

Davide Martinelli Astana Pro Team

CRONOMETRO

Elite

Edoardo Affini (Mitchelton-Scott)

Filippo Ganna (Team Ineos)

Under 23

Antonio Puppio (Kometa Cycling)

Matteo Sobrero (Dimension Data)

Juniores

Andrea Piccolo (Team Lvf)

Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini Due C)