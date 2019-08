Italia di bronzo nella prima staffetta mista della storia, vince l'Olanda

Comunque vada, gli Europei di ciclismo di Alkamaar 2019 rimarranno nella storia del ciclismo e il suo nome sarà per sempre legato alla Mixed Relay che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel programma. Unito al nome della cittadina comparirà quello dell’Olanda che, da nazione ospitante, ha deciso di onorare al meglio la corsa vincendo a suo modo, ovvero controllando le operazioni dal primo all’ultimo metro. Sul secondo gradino del podio è finita la Germania che con un’ottima frazione femminile è riuscita ad avere la meglio dell’Italia a cui va una preziosa medaglia di bronzo.

Il format

Le otto formazioni che hanno partecipato alla prima Mixed Relay della storia si sono sfidate in un format tanto innovativo quanto frizzante ed entusiasmante. I primi a partire sono stati i terzetti maschili che si sono sfidati lungo i 22.4 Km del percorso. Poi è stata la volta dei terzetti femminili partiti in corrispondenza dell’arrivo del secondo uomo e che, alla fine del medesimo circuito, hanno disegnato la classifica finale. Le formazioni sono partite a distanza di tre minuti l’una dall’altra esattamente come avviene nel tradizionali corse contro il tempo.

La prima frazione

La selezione olandese composta da Koen Bouwman, Ramon Sinkeldam e Bauke Mollema, trascinata da una splendida cornice di pubblico, è riuscita a mettere in strada una grande prestazione. Una prova che gli ha permesso di vincere la frazione passando il testimone alle compagne in prima posizione con quattro secondi di margine sulla seconda formazione, l’Italia. Sono stati, infatti, gli azzurri del tecnico Davide Cassani a guidare il drappello dei più immediati inseguitori con un distacco dalla testa di soli 3″. Lodevole la prova di Edoardo Affini che ha tirato gran parte della seconda parte di gara mostrando una certa facilità di pedalata. Bravi anche Manuele Boaro, a cui è andato il compito di impostare il ritmo nella prima parte di corsa prima di staccarsi, e Davide Martinelli che ha messo in mostra una grande tenacia. In terza posizione hanno chiuso la prova i francesi, a soli 7″ dal primo posto, mentre la formazione tedesca ha chiuso in quarta posizione le sue fatiche.

La seconda frazione

Nella seconda e decisiva frazione, le cose sono cambiate solo nelle posizioni subito a ridosso di una squadra di casa, l’Olanda, semplicemente imprendibile. Amy Pieters, Riejanne Markus e Floortje Mackaij hanno completato l’opera già ben avviata dal terzetto maschile. Dietro di loro la squadra tedesca ha messo in piedi un’ottima frazione superando la concorrenza dell’Italia, che ha schierato Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi. È invece piombata al quinto posto finale la selezione francese, decisamente in crisi nella frazione rosa e superata perfino dal Belgio.

LA CLASSIFICA COMPLETA