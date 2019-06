Kiryienka vince la crono dei giochi europei: Oliveira e Bartra sul podio, nessun italiano iscritto

Vasil Kiryienka non delude le aspettative e si aggiudica la medaglia d’oro a cronometro agli European Games di Minsk. Il bielorusso, classe ‘81, aveva già conquistato il primato ai Giochi continentali nella prima edizione di Baku, quattro anni fa. Una delle grandi punte e certezze del Team Ineos, già campione del mondo delle prove contro il tempo nel 2015, Kiryienka ha registrato un tempo di 33’03”, battendo di 28″ il portoghese Nélson Oliveira (Movistar Team) e di 37″ il ceco Jan Barta (Elkov-Author Cycling Team). Per Kiryienka è il primo sigillo del 2019 e l’ennesima medaglia da mettere in bacheca in una carriera che lo ha sempre visto tra i grandi protagonisti delle prove a cronometro.

L’ottimo tempo di Kiryienka era balzato agli occhi di tutti sin dalle prime battute di questa prova europea, resistendo a lungo al tentativo di rimonta da parte degli avversari, in primis proprio Nélson Oliveira e Barta, anche loro grandi esperti delle cronometro. L’irlandese Ryan Mullen (Trek-Segafredo) invece, è costretto a fermarsi ad un solo secondo dal podio.