Eurosport rinnova i diritti del Tour de France e della Vuelta di Spagna fino al 2025

Eurosport conferma l’estensione dei diritti televisivi e digital sulla corsa più importante del mondo, il Tour de France, fino al 2025 grazie al nuovo accordo con Amaury Sport Organisation (ASO) ed Eurovision Sport.

L’annuncio del rinnovo dei diritti fino al 2025 segue quello dei dati d’ascolto mai così alti da quando, nel 1991, Eurosport trasmette il Tour de France: +95% dei canali digital e +4% sulla tv lineare rispetto al 2018. Numeri che confermano Eurosport Home of Cycling grazie alla passione di un pubblico sempre più multi-screen.

L’accordo quinquennale si estende anche alla Vuelta di Spagna, che in Italia sarà in esclusiva solo su Eurosport e quest’estate per la sua 75ª edizione partirà da Utrecht, rendendo l’Olanda il primo paese ospitante di tutti e tre i Grandi Giri.

Ogni minuto del Tour de France e della Vuelta saranno visibili anche live-streaming su Eurosport Player con tutti gli highlights di tappa e molti contenuti aggiuntivi anche sui profili social di Eurosport per un’esperienza digital semplicemente unica.

Inoltre, Eurosport trasmetterà le più importanti corse femminili - la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia-Vallone - per la prima volta in diretta dal 2020. Eventi che entrano a far parte dell’offerta completa di Discovery, che comprende Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna e 35 gare UCI World Tour comprese le 5 Classiche Monumento e i Mondiali di ciclismo, che nel 2020 si disputeranno in Svizzera ad Aigle-Martigny.

Anche Global Cycling Network (GCN) - controllata da Eurosport - trasmetterà dal 2021 contenuti delle due grandi corse a tappe attraverso la sua nuova app come parte dell’ecosistema del ciclismo, che coinvolge milioni di fan sulle piattaforme di Discovery.

Infine, Eurosport Player e GCN consentiranno agli utenti di selezionare telecamere aggiuntive e personalizzate dalle strade della Grande Boucle e consultare il sito sportivo numero 1 in Europa con tutte le notizie dalle corse aggiornate in tempo reale.

Il Tour de France e la Vuelta di Spagna saranno trasmessi in tv da Eurosport, disponibile ai canali 210 e 211 di Sky e su DAZN, e in streaming su Eurosport Player.