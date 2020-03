Il mondo del ciclismo e lo sport in generale stanno facendo i conti con l’emergenza coronavirus. Centinaia di eventi sportivi sono stati cancellati o rinviati, tra questi anche la prima grande classica della stagione ovvero la Milano-Sanremo. Il trionfatore dell’edizione 2008 della Classicissima, Fabian Cancellara, si è detto molto dispiaciuto per l'annullamento della gara dispensando solidarietà a corridori e organizzatori:

" Sono triste anche per il ciclismo, ma tutti gli sport hanno questo problema. Tutti gli sport sono stati colpiti, quindi non c’è nulla di cui lamentarsi. Sono molto dispiaciuto la cancellazione della gara, mi sento triste per i ciclisti, mi sento triste per gli spettatori e mi sento triste per gli organizzatori. "

Per Cancellara la Milano-Sanremo è una gara speciale.

" Per me la Milano-Sanremo significa molto perché prima di tutto il modo in cui ho vinto è stato davvero speciale. E’ una gara davvero difficile da vincere. Ci sono molte difficoltà in gara e le affronti sempre. Ecco perché è brutto non vederlo correre e stare in televisione quest’anno. È speciale. "

Il campione svizzero ha rivelato quali sono i segreti e le insidie della Classicissima: “Devi concentrarti tutto il giorno. Penso che la parte più difficile sia mantenere quella concentrazione e cercare di non perdere alcun passaggio durante il giorno. Questa è la priorità che devi considerare. Devi prenderti cura di questo e tenere d’occhio ogni dettaglia. È una gara tattica, soprattutto quando arrivi sul finale al Poggio. Gli attacchi arrivano nell’ultimo chilometro lì, quindi devi essere in testa. La gara è cambiata nel corso degli anni, tatticamente. Non è solo per il velocisti puri“.