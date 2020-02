Fabio Aru: "Voglio spaccare la bici a pedalate. Tokyo? Mi piacerebbe esserci per aiutare Nibali"

Fabio Aru è pronto per fare il suo esordio stagionale. Manca una settimana al debutto agonistico nel 2020 per il Cavaliere dei Quattro Mori, che da martedì 11 febbraio sarà impegnato nel Tour of Colombia. La breve corsa a tappe sudamericana rappresenta un buon banco di prova per il sardo, che dovrà scaldare la gamba in vista di un 2020 cruciale per la sua carriera dopo due anni davvero complicati. Il vincitore della Vuelta 2015 ha rilasciato un'intervista a Repubblica, tracciando la linea dei suoi obiettivi.

" Sono carico, ho voglia di spaccare la bici a pedalate. E sono a posto, ho lavorato bene in Val di Susa. Nell'ultimo anno in particolare ho avuto problemi fisici seri, tra l'operazione all'arteria iliaca e il virus di fine stagione. Da ritrovare, adesso, c'è solo un po' di fortuna. Obiettivi ne ho tanti, ma me li tengo dentro. L'ambizione non è persa e la passione è intatta. "

Fabio AruGetty Images

Un amore verso la bicicletta che non è mai scemato, nonostante le difficoltà.

" Sei ore di allenamento in bici, 4mila metri di dislivello in solitudine sono la mia ricetta per la felicità. Non ho mai vissuto il ciclismo come un mestiere o un dovere. Mi farò un tatuaggio con quello che mi ha insegnato: "Non mollare fino alla fine". Ho avuto momenti duri ma ho trovato nella bici e nella "giustizia" le risposte per andare avanti. "

Il 2020 vedrà il ritorno di Aru al Tour de France, dopo quel 14esimo posto dello scorso anno che aveva fatto sperare in una sua ripresa. Niente Giro invece, per decisioni di scuderia.

" La squadra ha scelto così, io ho accettato. Sul Giro ho un rimpianto: la partenza dalla Sardegna nel 2017 saltata per infortunio. Mi vengono i brividi a pensare quello che sarebbe potuto essere per me, per un sardo che vive la lontananza dalla sua terra. "

Video - Hauptman, ds UAE: "Fabio Aru resta il leader della nostra squadra" 01:58

Nel 2016 il sardo chiuse al sesto posto la prova in linea ai Giochi di Rio. Un'esperienza positiva, che lui spera di ripetere. Il CT Davide Cassani ha più volte dichiarato che Fabio Aru di avere fiducia in lui, un pensiero comune all’interno del gruppo: i momenti difficili capitano a tutti, l’importante è riuscire ad affrontarli e superarli al meglio. Ma Tokyo può essere un obiettivo credibile?

" [L'Olimpiade] non è programmabile, dev'essere una conseguenza di quello che avrò fatto vedere. Mi piacerebbe essere utile alla maglia azzurra e a Vincenzo Nibali, il mio primo capitano. "

Tour of Colombia come antipasto, dunque: sei tappe caratterizzate da tanta altura visto che tutte le frazioni si svolgeranno attorno ai 2500 metri d'altitudine e addirittura si toccheranno i 3266 metri dell’Alto Verjon dove verosimilmente si deciderà la corsa. Il parterre è davvero di lusso e questo sarà un ulteriore stimolo per il nostro portacolori. Presenti, tra gli altri, Egan Bernal, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe e Tejay Van Garderen.