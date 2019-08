Felice Gimondi, i funerali saranno celebrati martedì a Paladina

Inutile negarlo, si è ancora tutti scioccati dalla scomparsa di Felice Gimondi. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese ha lasciato un vuoto enorme nel ricordo di tutti per ciò che ha rappresentato in bicicletta e non. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte dei libri dei ricordi, ma di sicuro quel che mancherà davvero sarà la figura dal punto di vista umano.

Il primo italiano ad aggiudicarsi la cosiddetta Tripla Corona, termine che indica i vincitori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, è stato fonte di ispirazione per tanti corridori che si sono poi cimentati nel corso del tempo e, tra alcune immagini che vengono in mente, il flashback della premiazione di Marco Pantani nel Tour del 1998 è da lacrime agli occhi. Pagine di grande ciclismo.

Come riporta l’Ansa, saranno celebrati martedì 20 agosto, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale di Paladina (provincia di Bergamo), i funerali. La camera ardente sarà allestita da domani in una piccola chiesa attigua a quella citata, per concedere a tutti gli appassionati di tributare l’ultimo saluto al campione scomparso.

