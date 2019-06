Filippo Ganna vince i campionati italiani a cronometro: Bettiol beffato per 1''

Filippo Ganna (Team Ineos) diventa il più giovane campione italiano a cronometro della storia (23 anni da compiere il 25 luglio) grazie al successo, per un solo secondo, su Alberto Bettiol (EF Education First). Decisivo il vantaggio accumulato nei primi due terzi di gara che permette a Ganna di vincere nonostante la grande rimonta dell’avversario. Delude, invece, le attese della vigilia il campione uscente Gianni Moscon (Team Ineos) che finisce quinto a 40″ dal vincitore. Nota estremamente positiva è invece la prestazione di Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) che termina appena giù dal podio con un distacco di 32″.

I top 5

Corridore Squadra Tempo 1. Filippo GANNA Team Ineos 41’21 2. Alberto BETTIOL EF Education First +1'' 3. Alessandro DE MARCHI CCC Team +26'' 4. Edoardo AFFINI Mitchelton- Scott +32'' 5. Gianni MOSCON Team Ineos +40''

Il primo tempo davvero importante lo fa segnare Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) che si atteggia alla grande concludendo in 41′ 57″ a 49,135 km/h. Poco dopo di lui è la volta di Alberto Bettiol a prendersi la leadership con il tempo di 41’22” a 49,746 km/h con una grandissima ultima parte di gara, segno evidente di un’ottima condizione in vista del Tour. L’arrivo di Filippo Ganna (Team Ineos) cambia definitivamente la leadership, il colpo di reni gli regala in successo in 41’22” alla media di 49.759 km/h. Deludono gli altri protagonisti annunciati con il solo Alessandro De Marchi (CCC Team) a conquistare il podio con un distacco di 26″ dal vincitore. Pessima la prova del bi-campione uscente Gianni Moscon che è costretto alla quinta posizione lontano dalle posizioni che contano.

Video - Filippo Ganna, sei eccezionale! Rivivi l'arrivo del suo fantastico terzo oro mondiale 01:47