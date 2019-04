Alaphilippe si conferma padrone della Freccia Vallone: battuto Fuglsang, terzo Ulissi

Come da copione. Julian Alaphilippe era il leader designato per la Freccia Vallone numero 83 e non ha tradito le attese, confermandosi campione sul Muro di Huy dopo il successo di un anno fa. Più forte di Alejandro Valverde, considerato il rivale numero 1 e staccatosi nel cuore dell'ascesa decisiva. Più forte di Jakob Fuglsang, con cui aveva condiviso il destino beffardo all'Amstel e oggi l'unico a resistergli fino alla linea del traguardo. Più forte di tutti, come tante altre volte in questa stagione sempre più carica di onori. A chiudere il podio spunta la sagoma di Diego Ulissi, a coronare una gara da protagonista e che dà fiducia per il prosieguo della stagione.

Video - Alaphilippe non si batte, sua la Freccia Vallone: rivivi il duello finale con Fuglsang 01:28

L'ordine d'arrivo della Freccia Vallone

1. Julian ALAPHILIPPE (FRA) Deceuninck-Quick Step 4h55'14'' 2. Jakob FUGLSANG (DAN) Astana st 3. Diego ULISSI (ITA) UAE Emirates +6'' 4. Bjorg LABRECHT (BEL) Lotto Soudal +8'' 5. Maximilian SCHACHMANN (GER) BORA Hansgrohe st 6. Bauke MOLLEMA (NED) Trek Segafredo st 7. Patrick KONRAD (AUT) BORA Hansgrohe st 8. Michael MATTHEWS (AUS) Team Sunweb st 9. Jelle VANENDERT (BEL) Lotto Soudal +11'' 10. Enrico GASPAROTTO (ITA) Dimension Data st

C'è caldo sulle strade del secondo capitolo del Trittico della Ardenne. La Côte de la Tancrémont e la Côte des Forges colorano una prima parte di gara piuttosto agevole, dove si avvantaggia la fuga di giornata. Sono in cinque: Joey Rosskopf (CCC Team), Robin Carpenter (Rally UHC), Kenneth Van Rooy (SportVlaanderen-Baloise), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), Koen Bouwman (Jumbo-Visma). Il loro vantaggio cresce fino ai cinque minuti, anche se Deceuninck e Movistar danno l'idea di avere la corsa sotto controllo.

La gara si scalda all'approccio al circuito finale, tre giri da 29 km l'uno con la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il simbolico Mur de Huy a impegnare i corridori. Van Rooy e Wirtgen sono i primi a cedere, mentre dietro Ballerini, Caruso e Perichon provano a mettersi in mostra. In gara ci sarebbe anche Peter Sagan, a scanso di una forma non eccelsa e un arrivo non da lui. Ma lo slovacco si stacca già a 34 km dalla fine, prima che la corsa entri nel vivo. Poco dopo una brutta caduta mette fuorigioco alcuni potenziali protagonisti. Sono Roman Kreuziger, Adam Yates e Domenico Pozzovivo, troppo doloranti per poter continuare. Peccato.

Peter Sagan durante la Freccia Vallone 2019Getty Images

All'alba dell'ultimo giro la fuga viene annullata. Nel tratto di falsopiano seguente si avvantaggia un nuovo gruppetto, con nomi molto interessanti. Ci sono Ulissi, Ciccone e De Marchi. Ma anche Poels, Henao, Mas e Wellens. La Movistar non si fa soprendere e chiude il buco ai -22 km. Mentre il gruppo si assottiglia sempre più, sono di Marczynski e Mohoric gli ultimi tentativi di assolo. Ma il copione della corsa prevede un epilogo che non lascia spazio agli attacchi da lontano. E così è.

Enric Mas pilota il gruppo fino alla base dell'ultimo Muro di Huy, poi diventa una questione tra capitani. A metà salita Valverde fatica, Kwiatkowski sbuffa, Wellens annaspa. E allora è Jakub Fuglsang a rompere gli indugi. Alaphilippe salta un paio di corridori e prende la ruota del danese ai 250 metri. Ai -100 lo salta e punta dritto fino al traguardo che taglia a denti stretti dopo la strenua resistenza del corridore dell'Astana. Il pugno di esultanza certifica la sua vittoria stagionale numero 9, quasi tutte dal peso specifico enorme. Domenica c'è la Liegi: odore di doppia cifra?