Froome: "L'obiettivo è essere al via del Tour de France 2020, a piccoli passi ci arriverò"

Dal proprio profilo Facebook, Chris Froome torna a farsi sentire per la prima volta dopo il terrificante incidente che, al Giro del Delfinato, ha mandato in frantumi l’intera sua stagione 2019.

Il britannico ha espresso, in un video, molte delle sensazioni che lo hanno attraversato in questo difficile periodo:

" Non ricordo niente della caduta, abbiamo ricostruito cosa è successo sulla base dei racconti di chi ha visto: stavo soffiandomi il naso e una forte raffica di vento mi ha fatto cadere. […] È stata una grande delusione capire che mi ero fatto parecchio male e di sicuro non potevo tornare in corsa e nemmeno pensare di andare al Tour de France. Dev’essere stata una scena in stile Grey’s Anatomy. "

In un successivo passaggio: “Ho provato grande sofferenza, non solo fisica. Il giorno prima pensavo solo a vincere il Delfinato, poi sono finito in terapia intensiva. Ho provato sollievo quando i medici mi hanno detto che mi sarei ripreso al 100%“. Poi: “Negli scorsi giorni mi è stato dato il via libera per tornare a muovermi. Svolgo 3 ore di fisioterapia al mattino, più altre 2 di esercizi al pomeriggio da solo a casa“.

Sulle proprie speranze:

" Il mio obiettivo è di essere al via del Tour de France del 2020, in condizione uguale o migliore di quella di quest’anno. Ogni settimana mi do un piccolo traguardo da raggiungere e vedo un leggero miglioramento. Non sarà facile, ma a piccoli passi ci arriverò "

federico.rossini@oasport.it