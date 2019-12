Froome: “Spero di tornare a correre a febbraio. Farò il Tour e non il Giro"

Come riportato da Cyclingnews.com, Chris Froome, durante il podcast di Luke Rowe, ha confermato che nel 2020 farà il Tour de France e non il Giro d’Italia. Queste le sue parole: “Nel 2020 prenderò parte alla Grande Boucle, è la scelta migliore. Sono tornato in sella alla bici solo ieri e chiaramente non riuscirei a essere al 100% per maggio, quando si svolgerà il Giro d’Italia.”

Il quattro volte vincitore del Tour, inoltre, ha aggiunto: “La mia gamba sinistra non ha sostanzialmente lavorato per sei mesi. Al momento è molto debole e ho bisogno di fare del lavoro specifico. Dovrei tornare a gareggiare a febbraio, pian piano sento di migliorare, anche se, dopo la caduta del Delfinato, nulla sarà più come prima“.