Gavia-Mortirolo rinviata al 6 settembre, doveva svolgersi il 28 giugno

La pandemia di COVID-19 costringe allo spostamento la granfondo Gavia-Mortirolo, che si sarebbe dovuta svolgere il 28 giugno. Non una cancellazione, dunque, ma uno spostamento in avanti della data per la corsa che porta il nome di Damiano Cunego.

L’evento, infatti, andrà in scena il 6 settembre, poiché l’attuale situazione sanitaria del mondo non consente un arrivo in sicurezza dei partecipanti da tutto il mondo.

Era previsto un numero di partecipanti molto ampio, nell’ordine degli almeno tremila, con tre differenti percorsi che si sarebbero potuti utilizzare: uno corto, da 80 km, uno medio, da 150, e uno lungo, da 170. Tutto questo, però, potrà svolgersi più in là nell’anno. L’arrivo rimane previsto in corso Roma.

