Tra i favoriti della Gent-Wevelgem (31 marzo 2019) c'è sicuramente Elia Viviani, che sotto il diluvio dello scorso anno andò vicinissimo a coronare il sogno di vincere la sua classica preferita. Dopo aver abbandonato sulle rampe del Poggio le ambizioni di giocarsi il successo alla Milano-Sanremo, Elia torna in Belgio per la rivincita con Peter Sagan, che lo superò allo sprint l'anno scorso. Fecero il giro del mondo le lacrime del veronese dopo la sconfitta, ed è pressoché inevitabile inserirlo tra i favoriti di una corsa che lui stesso ha inserito tra gli obiettivi stagionali.

Video - Elia Viviani in lacrime dopo il secondo posto in Belgio 00:27

Percorso Gand-Wevelgem 2019

Non è praticamente cambiato rispetto alla passata edizione: si parte da Deinze, si giunge a Wevelgem, 251,5 chilometri da percorrere. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa attenderà ai corridori. Primi 100 chilometri praticamente senza nessuna difficoltà: tanta pianura da affrontare. Poi il primo tratto di pavé, ad anticipare il rifornimento fisso e la prima tornata di muri. Arrivano i primi cinque, tutti in serie: il Catseberg, il Kokereelberg, il Vert Mont, e lo Zwarte Berg. Da qui al traguardo però mancheranno ancora cento chilometri, dunque difficilmente ci saranno differenze. Si va verso il gran finale: Baneberg, Kemmelberg e Monteberg ad anticipare altri tre tratti di pavé e ancora l’accoppiata Baneberg/Kemmelberg che potrebbe risultare decisiva. 30 chilometri al traguardo: c’è spazio per le squadre dei velocisti per organizzarsi ed arrivare in volata.