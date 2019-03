Inizia a Deinze - allo start dell’81a edizione della Gent-Wevelgem, dal cuore dei paesi fiamminghi - la settimana santa delle Fiandre. Riavvolgendo il nastro, rivediamo le 3 vittorie di Mario Cipollini, le impennate sul traguardo di Sagan e le lacrime di Viviani dopo l’ultimo successo italiano di Luca Paolini (2015) nell'inferno freddo, ventoso e bagnato del Nord: meritatissimo, a 38 anni, dopo una vita da gregario.

" Vento, pioggia, freddo e tutti i giochi di squadra saltati: quel giorno ho capito presto che per vincere dovevo metterci qualcosa di mio. Quando mi prefissavo un obiettivo, non c'era niente che mi potesse distogliere dal fare bene. Alla Gand-Wevelgem misi una marcia in più e feci la differenza. (Luca Paolini) "

Luca Paolini festeggia il successo alla Gand-Wevelgem del 2015: era dei tempi di Cipollini che un corridore italiano non s'imponeva in questa classica del NordLaPresse

La prima classica del pavé

Dopo il prologo di Harelbeke sul Vecchio Kwaremont, La Gent-Wevelgem in Flanders Fields è la prima grande classica del pavé con le sue 10 côtes, fra cui i simboli Kemmelberg e Banenberg (in coppia a 30 chilometri dal traguardo) e le iconiche plugstreets: strade in terra battuta che sanno di ciclismo ancestrale. Una corsa pura a una settimana dal Giro delle Fiandre, con un finale per velocisti che ci conferma i favoriti di un anno fa: Peter Sagan che vinse davanti a Viviani, prima che la stagione del nostro Tricolore diventasse trionfale.

" La Gand-Wevelgem è una corsa che cresce di livello anno dopo anno: quando pedali in Belgio non puoi dare niente per scontato e lungo il suo percorso si nascondono delle insidie: il vento, gli strappi... Una classica tutta da interpretare. (Luca Paolini) "

Viviani vs Sagan, un anno dopo

Usciti “diversamente ridimensionati” dalla Milano-Sanremo, la sfida tra Sagan e Viviani potrebbe rinnovarsi sul traguardo della Gand-Wevelgem con le solite variabili della vigilia e la certezza della squadra più forte, la Deceuninck Quick-Step, finalmente al servizio dello sprinter italiano perché non ci saranno Jungels (vincitore della Bruxelles-Kuurne) né Julian Alaphilippe, bensì lo strepitoso Zdenek Stybar fresco di successo ad Harelbeke.

Groenewegen terzo incomodo

Non solo Sagan contro il Wolfpack di Viviani: le altre speranze italiane sono affidate a Sonny Colbrelli e al campione europeo Matteo Trentin, che a Sanremo ha mostrato una grandissima condizione. Fari puntati anche su Dylan Groenewegen che ha battuto Viviani in volata alla Brugge-De Panne (per il Team Jumbo c’è anche il rampante Van Aert), ad Oliver Naesen secondo a Sanremo, ad Arnaud Demare e ai grandi veterani del Nord: Greg Van Avermaet e Sep Vanmarcke.

" Il mio nome per domenica è Trentin: alla Sanremo meritava almeno il podio, s'è mosso d'istinto dopo il Poggio ma poteva raccogliere di più. Inoltre conosce bene la Quick-Step e ha una formazione d'elite: le classiche delle Fiandre sono il suo terreno. (Luca Paolini) "

Video - Elia Viviani in lacrime dopo il secondo posto in Belgio 00:27

La settimana santa delle Fiandre

Il nome del vincitore della Gand-Wevelgem uscirà probabilmente da questi, al netto delle usuali e incalcolabili incognite del ciclismo e di certe condizioni climatiche - come il freddo, la pioggia battente e specialmente il forte vento laterale dal mare del Nord - che hanno spesso influenzato la questa classica in Flanders Fields. A mani giunte e con le ruote veloci, benvenuti a casa dei maestri fiamminghi.