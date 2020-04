Gilbert si allena per le vie di Montecarlo e si becca una multa di 100€: "Ho sbagliato"

Multa di 100€ per Philippe Gilbert. Il perché? È uscito di casa per allenarsi in bicicletta....

Il belga, che risiede a Montecarlo, dove possiede anche un negozio di bici con tanto di club di praticanti, era solito negli ultimi giorni fare un percorso di 11 km per le vie del Principato, ripetendolo 3-4 volte al giorno per mantenersi in allenamento. Salvo poi essere fermato dalla polizia locale che gli ha inflitto una multa. Si, perché nel Principato si può passeggiare (a piedi), ma è vietato andare in giro per la città in bicicletta.

Il corridore ha comunque chiesto scusa, ci aveva provato...

" Abbiamo trovato un percorso di 11 km che facevamo 3 o 4 volte di fila e ci permetteva di prendere un po’ d’aria per un’oretta, ma ad un certo punto siamo stati fermati e ci hanno fatto una multa di 100€. Non ci sono lasciapassare per il nostro status, ogni cittadino è uguale di fronte alla legge. Non è che siccome ho vinto la Paris-Roubaix ho più diritti di un altro. E come personaggio pubblico devo dare l’esempio. [Phlippe Gilbert] "