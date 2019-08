Gimondi, Adorni: "Gli piacevano sia il giallo che il rosa"; Gori: "Faremo un monumento"

"Il ricordo bello di Gimondi è che (nel 1965, ndr) io ho vinto il Giro e lui ha vinto il Tour. Tornati a casa abbiamo fatto una foto, al velodromo di Varese, uno di fianco all'altro uno in giallo e l'altro in rosa. Io gli chiesi: ti piace più il giallo o il rosa? E lui rispose: 'mi piacerebbe più il rosa, ma il giallo non lo mollo'". Così Vittorio Adorni ricorda il suo ex compagno Felice Gimondi, scomparso mercoledì all'età di 76 anni. Parlando a margine della camera ardente, l'ex campione di ciclismo ai microfoni di Sky ha aggiunto: "Gimondi aveva un carattere incredibile, era una forza della natura. Aveva una mentalità di non mollare mai. Con Merckx ha lottato per anni nel tentativo di riuscire a batterlo e devo dire che quando io ero ds della Salvarani lui ha vinto il Mondiale a Barcellona nel 1973. Una vittoria incredibile. Ha fatto una cosa straordinaria".

Gimondi, la figlia Norma: Ci ha insegnato amore e rispetto

"A mia mamma, mia sorella e me ha lasciato tanto amore. Ci ha insegnato ad amarci con i gesti più che con le parole". Così Norma Gimondi ricorda il padre Felice Gimondi parlando ai microfoni di Sky all'uscita dalla camera ardente nella chiesa parrocchiale di Paladina, paese in provincia di Bergamo. "Per la vita di tutti i giorni ci ha insegnato il rispetto del prossimo e dell'avversario. Ma nello stesso tempo la determinazione che bisogna avere per dare il meglio di se per andare avanti", aggiunge. "Come campione, il mio ricordo è legato alla vittoria del Tour de France. Perchè era un ragazzino e vedere la sua maglia gialla con il numero 124 mi fa emozionare ancora oggi", conclude Norma Gimondi.

Gori: "Un monumento per lui"

"Un monumento per ricordare Felice Gimondi. E’ una buona idea, e m’impegnerò per realizzarla". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. "Sono convinto che onorare Gimondi, per Bergamo, voglia dire di più che celebrarne la grandezza sportiva. Felice Gimondi ha rappresentato la migliore sintesi dei valori della nostra terra, quelli nei quali vogliamo ancora oggi ritrovarci e che desideriamo che i nostri figli facciano loro e tramandino - ha sottolineato - Da bambino non lo capivo, allora facevo il tifo per Eddy Merckx. Ai bambini piacciono i vincenti e Merckx , il 'cannibale', vinceva quasi sempre. E’ stato crescendo che ho imparato ad amare Gimondi - che ho poi conosciuto e trovato irresistibile nella sua semplicità e simpatia. Ho amato 'a posteriori' le sue sconfitte almeno quanto le sue vittorie, forse di più. Perché è per le sconfitte, per i tanti secondi posti conquistati senza mai arrendersi, oltre che per i trionfi, che Felice Gimondi è diventato Gimondi, un simbolo che travalica la dimensione dello sport e abbraccia la vita".

"Ecco perché Bergamo deve dedicare un monumento a Gimondi. Ne ho parlato con i colleghi di Giunta e li ho trovati subito d’accordo. Mi piacerebbe lanciare un concorso per scegliere l’artista e il soggetto più adatti a rappresentarlo – ma penso a un’opera semplice, che parli a tutti - e forse anche una sottoscrizione popolare per finanziarla. Abbiamo tempo per pensarci, oltre che ragionare su dove collocarla - ha concluso Gori - Mi piace però anticipare questa volontà dell’Amministrazione comunale di Bergamo alla vigilia del suo ultimo saluto. Che Felice sappia, mentre si allontana in bicicletta, che Bergamo lo ricorderà per sempre".