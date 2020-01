Giro d'Italia e Tour de France 2020, liste dei partecipanti a confronto

Giro d’Italia e Tour de France sono sempre a confronto tra loro, un’eterna sfida su quale delle due sia la migliore corsa a tappe di tre settimane del panorama internazionale. Spesso la Corsa Rosa si è distinta per un percorso avvincente e spesso più complicato rispetto alla Grande Boucle che però ha sempre avuto dalla sua il prestigio, il montepremi più elevato e di conseguenza il parterre migliore. Ogni tanto il Giro d’Italia si avvicinava all’appuntamento transalpino per quanto riguarda il cast, nelle ultime stagioni non sono mancate le grandi stelle straniere sulle strade nostrane ma quest’anno la musica sembra decisamente diversa: il parterre del Giro d’Italia (9-31 maggio) non sembra così stellare mentre al Tour de France (27 giugno – 19 luglio) assisteremo a ua vera e propria parata di big. Quali saranno le stelle più importanti che parteciperanno alle due grandi corse a tappe di tre settimane?

Vincenzo Nibali sarà la stella del Giro d’Italia, lo Squalo vestirà la nuova casacca della Trek-Segafedo e incrocerà in particolar modo l’ecuadoriano Richard Carapaz (detentore del titolo), il francese Romain Bardet, il britannico Simon Yates e il giovane belga Remco Evenepoel senza sottovalutare outsider come il danese Jakob Fuglsang e il russo Ilnur Zakarin. Alla Grande Boucle sarà scontro frontale tra il Team Ineos e la Jumbo Visma: da una parte il britannico Chris Froome a caccia del pokerissimo, il colombiano Egan Bernal che difende il titolo, il britannico Geraint Thomas mentre dall’altra l’olandese Tom Dumoulon e lo sloveno Primoz Roglic ma attenzione anche ai colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, allo spagnolo Mikel Landa, al francese Thibaut Pinot, al britannico Adam Yates e allo sloveno Tadej Pogacar. Di seguito i capitani che hanno già confermato la propria presenza.

I PARTECIPANTI AL GIRO D’ITALIA 2020 (CAPITANI CONFERMATI):

Ag2r La Mondiale : Romain Bardet

Astana: Jakob Fuglsang, Ion Izagirre

Bahrain – McLaren:

Bora – Hansgrohe: Pascal Ackermann, Patrick Konrad, Rafal Majka, Peter Sagan

Cofidis:

CCC: Fausto Masnada, Ilnur Zakarin

Deceuninck – QuickStep: Remco Evenepoel

EF Education First: Kristoffer Halvorsen, Tanel Kangert, Tejay Van Garderen

Groupama – FDJ:

Israel Start-Up Nation: Davide Cimolai

Jumbo – Visma: George Bennett, Dylan Groenewegen

Lotto Soudal: Caleb Ewan, Tim Wellens

Mitchelton – Scott: Simon Yates

Movistar:

NTT Pro Cycling: Victor Campenaerts, Domenico Pozzovivo

Team Ineos: Richard Carapaz, Rohan Dennis

Team Sunweb: Wilco Kelderman

Trek – Segafredo: Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali,

UAE Team Emirates: David de la Cruz, Joe Dombrowski, Davide Formolo, Alexander Kristoff, Diego Ulissi

I PARTECIPANTI AL TOUR DE FRANCE 2020 (CAPITANI CONFERMATI):

Ag2r La Mondiale: Tony Gallopin, Pierre Latour

Astana: Miguel Angel Lopez, Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko

Bahrain – McLaren: Mikel Landa, Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns

Bora – hansgrohe: Emanuel Buchmann, Peter Sagan

Cofidis: Guillaume Martin, Elia Viviani

CCC: Greg Van Avermaet

Deceuninck – QuickStep: Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Bob Jungels

EF Education First: Hugh Carthy, Sergio Higuita, Daniel Martinez, Rigoberto Uran, Tejay Van Garderen, Mike Woods

Groupama – FDJ: Thibaut Pinot

Israel Start-Up Nation: Dan Martin

Jumbo – Visma: Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Primoz Roglic, Wout Van Aert

Lotto Soudal: John Degenkolb, Caleb Ewan, Tim Wellens

Mitchelton – Scott: Adam Yates

Movistar: Enric Mas, Marc Soler, Alejandro Valverde

NTT Pro Cycling: Victor Campenaerts

Team Ineos: Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas

Team Sunweb: Tiesj Benoot, Michael Matthews, Sam Oomen

Trek – Segafredo: Bauke Mollema, Mads Pedersen, Richie Porte

UAE Team Emirates: Fabio Aru, Fernando Gaviria, Sergio Henao, Tadej Pogacar

