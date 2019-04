Giro d'Italia, in dubbio la presenza di Valverde

La presenza di Alejandro Valverde al Giro d’Italia è in forte dubbio come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Campione del Mondo aveva annunciato la sua partecipazione alla Corsa Rosa che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna ma, dopo una primavera deludente durante la quale non ha ottenuto i risultati sperati nelle Classiche, lo spagnolo potrebbe non essere al via della prima grande corsa a tappe della stagione. Giovedì è caduto in allenamento, poi si è ritirato alla Liegi-Bastogne-Liegi ed è tornato a casa dalle Ardenne senza nemmeno un podio: non è certamente il momento migliore per l’alfiere della Movistar che sta seriamente pensando se partecipare al Giro d’Italia o se rivedere la programmazione della sua stagione.

El Imbatido ha partecipato solo una volta all’evento organizzato da RCS Sport, nel 2016 concluse al terzo posto imponendosi nella tappa di Andalo. Nel 2019 ha vinto solo una gara (all’UAE Tour il 26 febbraio): quale sarà la decisione finale dell’iberico che riporterebbe la maglia iridata sulle strade del Bel Paese dopo una lunga assenza? Ne sapremo di più nei prossimi giorni, il conto alla rovescia è già iniziato: -11 alla partenza da Bologna dove la prima maglia rosa verrà assegnata attorno alle ore 20.00 al termine della prima prova contro il tempo.