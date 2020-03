Giro d'Italia posticipato: la data della partenza si conoscerà non prima del 3 aprile

Una certezza ora c'è: il Giro d'Italia 2020 non decollerà il 9 maggio. L'ha confermato RCS Sport, comunicando che la data di partenza della prossima corsa rosa verrà posticipata e decisa non prima del 3 aprile. Insomma, almeno al termine delle attuali disposizioni previste dal D.P.C.M. emanato il 4 marzo 2020 per contenere l'emergenza coronavirus. Una decisione inevitabile e arrivata dopo la decisione del governo ungherese di non voler organizzare le prime tre tappe, come previsto dal programma.

L'intenzione degli organizzatori rimane quella di far partire il Giro dall'Ungheria.

